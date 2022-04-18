Студия Marvel опубликовала первый тизер фильма «Тор: Любовь и гром»

18.04.2022
Дебютный ролик по четвертому кинокомиксу о боге грома опубликовали на официальном You-Tube-канале Marvel Entertainment.
Фильм «Тор: Любовь и гром» (Thor: Love and Thunder) расскажет о жизни сына Одина после того, как он присоединился к Стражам галактики и отправился в космическое путешествие. Его ждет встреча с бывшей возлюбленной Джейн Фостер, которая обретает похожие на его силы.
«Мне нужно выяснить, кем я являюсь. Я хочу выбрать свою дорогу. Мои супергеройские дни закончены», — говорит Тор.
«Любовь и гром» станет прямым продолжением предыдущего фильма «Тор: Рагнарёк». Режиссером картины выступил Тайка Вайтити. Главные роли исполнили Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон, Джейми Александер, Крис Пратт. Новые персонажей сыграли Кристиан Бэйл и Рассел Кроу.
Премьера «Тора 4» назначена на июль.
Фото: кадр из трейлера фильма «Тор: Любовь и гром» (2022)