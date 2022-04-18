Дом Янки Дягилевой планируют включить в реестр объектов культурного наследия

18.04.2022
О планах включения деревянного дома начала ХХ века в реестр сообщила ТАСС глава госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.
Дом рок-певицы Янки Дягилевой на Ядринцевской улице в Новосибирске планируют включить в реестр объектов культурного наследия регионального значения в 2022 году.
«Он [дом] уже прошел стадию выявленных [объектов культурного наследия]. У нас уже есть положительная экспертиза. И застройщик рядом, который работы вел, никак на здание не посягал», — отметила Медведева.
С приобретением нового статуса домом, его судьбой займется комиссии в мэрии Новосибирска, а собственник будет обязан проводить реставрацию здания при необходимости, пояснила чиновница в комментарии агентству.
Дом Янки Дягилевой в Новосибирске долгое время подлежал сносу. В 2018 году его внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Однако общественники и краеведы продолжают опасаться разрушения аварийного дома, отметило издание.
Янка Дягилева — одна из самых ярких представителей сибирского андерграунда конца 1980-х годов, автор автор и исполнитель. Выступала и записывалась сольно, а также с «Гражданской обороной», «Великими Октябрями», «Закрытым предприятием». Выпустила восемь альбомов и бутлегов. Погибла в 1991 году при невыясненных обстоятельствах.
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