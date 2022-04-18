MTV и Nickelodeon прекратят вещание в России с 20 апреля

18.04.2022
О выключении каналов американской компании Paramount сообщает телеграм-канал проекта для профессионалов телевидения «Кабельщик».
С 20 апреля Paramount прекратит показ в России музканалов MTV Russia и MTV Live HD, развлекательного Paramount Comedy, а также канала для детей и подростков Nickelodeon.
Соответствующие уведомления российские операторы начали получать с 15 апреля. Месяц назад компания заявила о планах остановить вещание в связи с санкциями, отмечает «Кабельщик».
Ранее кинокомпания Paramount объявила о приостановке всех релизов в российских кинотеатрах, в числе которых оказались премьеры фильмов «Соник 2 в кино» и «Затерянный город». Аналогичное решение приняли другие мэйджоры — Universal, Disney, Sony, Warner Bros.
Фото: кадр из мультсериала The Sponge Bob Square Pants