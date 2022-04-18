Малый театр запускает онлайн-показ спектаклей

18.04.2022
Постановки текущего репертуара можно увидеть в Сети в рамках проекта «Нам важен каждый зритель», сообщила пресс-служба театра.
19 апреля состоится первый онлайн-показ. Зрители увидят визитку Малого театра — комедию «Ревизор» Николая Гоголя в постановке худрука театра народного артиста СССР Юрия Соломина. В спектакле заняты народные артисты РФ Александр Клюквин, Владимир Носик и Виктор Низовой, заслуженная артистка России Инна Иванова, Дмитрий Марин и др.
Показ «Ревизора» начнется в 18:00 по читинскому времени (12:00 мск), которое выбрано не случайно — режиссер постановки и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин родился в Чите.
Также в онлайн-формате представят постановки «Всегда зовите Долли!» с народной артисткой России Ириной Муравьевой, «Визит старой дамы» с дуэтом народных артистов РФ Людмилой Титовой и Василием Бочкаревым, а также «Король Лир», который покажут в память о Борисе Невзорове.
Для подключения к просмотру необходимо приобрести пин-код. Расписание показов и информация о покупке пин-кодов представлена на сайте театра в разделах Афиша
и Спектакли онлайн
.
Фото: пресс-служба Малого театра