В Архангельске пройдет Малый Северный Петровский конгресс

18.04.2022
С 20 по 24 апреля в Архангельске состоится конгресс «Петр I у истоков Российской империи», посвященный 350-летию первого российского императора, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
Церемония открытия Малого Северного Петровского конгресса пройдет в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» 21 апреля в 10:00.
Очными участниками мероприятия станут около 80 исследователей из регионов РФ и других стран. Также предусмотрено онлайн-участие специалистов, которые не смогут приехать в Архангельск. Участники познакомятся с петровскими местами региона и побывают на выставке к юбилею императора в Архангельском краеведческом музее, стартующей вместе с конгрессом 21 марта.
Кроме того, 20 апреля в Северном федеральном университете пройдет студенческая секция конгресса.
Петровский конгресс станет одним из основных мероприятий в Архангельской области, открывающих череду событий к юбилею Петра Великого. Форум нацелен на обмен опытом, установление контактов, повышение интереса научных кругов и общественности к событиям эпохи Петра I и роли Архангельска в российской истории.
Фото: pixabay