Народный артист России Владимир Пронькин выступит с МГАСО

18.04.2022
Концерт Симфонического оркестра под управлением Павла Когана и одного из ведущих российских дирижеров пройдет в Москве, сообщает пресс-служба МГАСО.
22 апреля в Большом зале Консерватории имени П.И. Чайковского состоится концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана.
За дирижерский пульт встанет народный артист России Владимир Понькин. Солист — скрипач Даниил Коган.
В программе вечера прозвучат фрагменты из музыки к балету «Творения Прометея» Л. Бетховена, Концерт № 2 для скрипки с оркестром Б. Бартока и Сюита № 3 для симфонического оркестра П. Чайковского.
Начало в 19:00.
Фото: пресс-служба МГАСО