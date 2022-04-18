Ретроспектива фильмов Йоакима Триера пройдет в России

В российских кинотеатрах состоятся спецпоказы фильмов «Осло, 31 августа» и «Тельма» норвежского режиссера, сообщает «Афише Daily».





С 19 апреля в разных городах России покажут фильмы номинанта премий «Оскар», BAFTA, «Сезар», Европейской киноакадемии, Каннского кинофестиваля Йоакима Триера. Ретроспективу представит творческое объединение Arthouse.





В апреле покажут драму «Осло, 31 августа» о герое, вышедшем на один день из реабилитационной клиники и собирающим обломки своей жизни, и мистический триллер «Тельма» о студентке, открывающей необычные способности и пересматривающей привычные взгляды. В мае эти фильмы появятся в эксклюзивном доступе на стриминге Wink.





Показ «Осло, 31 августа» состоится в Москве (19, 22, 25 апреля), Петербурге (21 апреля), Новосибирске и Екатеринбурге (26 апреля), а также в других городах. «Тельму» можно увидеть с 21 апреля в Москве, 25 апреля — в Новосибирске, в мае — в Нижнем Новгороде.





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