«Тайны Дамблдора» оказались самым провальным фильмом по миру Гарри Поттера

Касса триквела «Фантастических тварей» за первый уик-энд в североамериканском прокате оказалась худшей среди всех фильмов вселенной Гарри Поттера, сообщает Variety.





В первую неделю домашнего проката фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» заработал 43 млн долларов, что стало наименьшим стартовым результатом среди его предшественников. За минувшую неделю фильм также собрал 72 млн долларов в других странах.





На сегодня мировые сборы «Тайн Дамблдора» составляют 193,4 млн долларов при бюджете в 200 млн. Издание отмечает, что основные сборы «Фантастическим тварям» приносит международный прокат, а не североамериканский. Первая и вторая части заработали около 75% кассы за пределами США.





По словам экспертов, спин-офф и приквел «Гарри Поттера» не претендовал на успех оригинальной франшизы. Несмотря на слабый интерес в Китае и США, отсутствие проката в России и на Украине, «Фантастические твари» остаются довольно популярными.





Кроме того, киноиндустрия по-прежнему испытывает воздействие фактора пандемии. С ее начала весной 2022 года всего пять фильмов заработали в мировом прокате более 500 млн долларов, подчеркнули специалисты.





Фото: кадр из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»