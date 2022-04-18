В Китае раскопали полный комплект доспехов династии Тан

Воинское обмундирование возрастом более 1 тысячи лет обнаружили при раскопках на северо-западе Китая, сообщает ТАСС.





В КНР впервые нашли полные доспехи воина, жившего в период правления династии Тан (618-907 гг.). Вместе с ними археологи обнаружили около 800 предметов, в том числе фрагменты тканей, лаковую посуду и сосуд с байцзю (алкогольным напитком).





Обмундирование нашли при раскопках погребального комплекса Туюйхунь, которые проводятся с 2019 года. Ученые предполагают, что в этом месте находится могила танского генерала Мужуна Чжи, рядом с останками которого обнаружили доспехи.





Первоначально находка представляла собой спекшийся кусок металла. В процессе очистки и первого этапа восстановления исследователи выделили более 2 тысяч пластин. Для дальнейшего сбора фрагментов специалисты обратились к историческим документам и изображениям в погребальных комплексах, поскольку в музеях нет образцов танских доспехов, которые послужили бы примером для реставрации. В настоящее время восстановление комплекта продолжается.





По словам ученых, во времена династии Тан запрещалось хоронить людей с оружием без особого распоряжения императорского двора. Они предполагают, что исключение могли делать для аристократов народности туюйхунь, у которой был погребальные обычай хоронить усопших с личными вещами.





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