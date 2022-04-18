Изменились даты конкурса концепций развития СГИИ им. Дмитрия Хворостовского

Министерство культуры Российской Федерации сообщило новые сроки проведения конкурса.





Конкурс концепций развития Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского пройдет 20 мая в 11:00 в Минкультуры РФ в Москве.





Первый этап конкурса — заочное рассмотрение комиссией концепций развития учреждения, разработанных участниками, — будет проходить до 13 мая. Второй этап — очная презентация проектов в Минкультуры РФ состоится 20 мая.





Заявки на участие в конкурсе принимают до 29 апреля по обычной с пометкой «В Отдел государственной службы и противодействия коррупции» или электронной почте — kadry@mkrf.ru.





Дополнительную информацию о порядке проведения конкурса, его условиях, документах, необходимых для представления комиссии, можно получить с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 (кроме выходных) по адресу: Малый Гнездниковский пер., д.7/6, стр. 1,2, г. Москва, ГСП-3, 125993, тел. 8 (495) 629-10-10 (доб. 1608, 1388, 1390) или на сайте ведомства.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ