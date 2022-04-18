Мультфильм «Финник» стал лидером кинопроката в России и СНГ в выходные

Российский мультфильм «Финник» стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 36,6 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 14 по 17 апреля.

Картина режиссера Дениса Чернова вышла в российский прокат 24 марта. Это история о домовом Финнике, который постоянно подшучивает над жильцами.





На второй строчке рейтинга расположился американский приключенческий боевик «Анчартед: на картах не значится», собравший 25,7 млн рублей за выходные.





Третье место занял российский мультфильм «Мальчик-дельфин» компании «Централ партнершип», собравший 25,5 млн рублей за выходные.





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