Американская актриса из «Альфа» Лиз Шеридан умерла в 93 года

На 94-м году жизни скончалась американская актриса Лиз Шеридан, известная по сериалу «Альф», сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актрисы.

В сообщении издания указано, что Шеридан умерла спустя пять дней после дня рождения в своем доме в Нью-Йорке. Уточняется также, что смерть актрисы наступила во сне «от естественных причин».

Шеридан родилась 10 апреля 1929 года в Нью-Йорке в семье пианиста Фрэнка Шеридана и певицы Элизабет Пул-Джонс.

Зрителям актриса наиболее известна по роли любопытной соседки в сериале «Альф», а также матери главного героя в сериале «Сайнфелд». Всего за свою карьеру она сыграла более чем в дюжине фильмов, а также 60 телевизионных фильмах и сериалах.

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