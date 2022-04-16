Праправнук Толстого написал сценарий сериала о писателе

59-летний советник президента России по вопросам культуры, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой написал сценарий сериала о русском писателе. Об этом сообщила жена советника на пресс-конференции о продвижении лучших практик региональных и муниципальных музеев, пишет РИА Новости.

«Открою небольшой секрет — Владимир Толстой, советник президента и мой муж, написал сценарий сериала о Льве Николаевиче», — сообщила директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая и добавила, что, по ее мнению, в 2028 году к 200-летию со дня рождения писателя реализуется «много экранизаций и постановок по произведениям Льва Толстого».





По словам самого Владимира Толстого, пока рано говорить о съемках проекта, посвященного его прапрадеду.





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