Третий по величине клад в России передали во Владимиро-Суздальский музей

Один из крупнейших кладов монет конца XIV — начала XV века передан в рамках Всероссийской междисциплинарной научной конференции «Северо-Восточная Русь», сообщили в Минкультуры РФ.





Первая конференция прошла во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, куда съехались историки, археологи, филологи, специалисты в области архитектуры. Участники обсудили наработки по наследию Владимиро-Суздальского княжества (Северо-Восточной Руси), где формировались русский этнос, российская нация и российская государственность.





В рамках мероприятии Институт археологии РАН передал в фонды Владимиро-Суздальского музея один из трех крупнейших в стране кладов монет и денежных слитков — Федоровский. Он был найден «черным копателем» в 2016 году близ села Федоровское Владимирской области. Артефакты были изъяты сотрудниками УФСБ по Владимирской области и переданы государству. В 2020 году они поступили во Владимиро-Суздальский музей-заповедник.





Остальную часть клада обнаружили сотрудники Института археологии РАН в ходе раскопок. Соединение двух частей (от правоохранителей и от археологов) позволило музею стать обладателем уникальной коллекции.

Всего было обнаружено более 2000 монет. Федоровский клад, наряду с Саранским и Коломенским, является одним из трех крупнейших кладов русских монет конца XIV — начала XV века.





Коллекцию также пополнил вещевой материал Подболотьевского могильника — самого известного погребального памятника финноязычного племени, проживавшего на территории Муромского края с конца VII по XI века н. э.





«Передача таких драгоценностей — событие, значимость которого сложно переоценить», — отметил гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков. — Федоровский клад — это безбрежное море для исследований, огромная возможность для наполнения наших экспозиций. А предметы Подболотьевского могильника демонстрируют очень интересные следы соприкосновения двух культур — древнерусской и финно-угорской. Мы безмерно благодарны Институту археологии РАН, который продолжает радовать нас столь значимыми находками«.





Кроме того, на конференции открылась выставка «Из-за семи морей», рассказывающая о торгово-экономических и культурных связях Северо-Восточной Руси в IX-XIII веках. На ней представлены клад янтаря XIII века, ткани из погребения князя Андрея Боголюбского, арабские монеты и другие артефакты.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ