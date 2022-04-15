III Театральный фестиваль LOFT стартует в Санкт-Петербурге

С 18 по 24 апреля Театр на Васильевском проведет фестиваль с участием театров из Нижнего Новгорода, Воронежа, Челябинска, Петербурга и Москвы, сообщили организаторы.





LOFT откроется 18 апреля спектаклем «Магадан/Кабаре» театра «Около дома Станиславского» (Москва). Режиссер — Юрий Погребничко. Постановка отмечена «Золотой маской».





19 апреля Московский драмтеатр «Человек» покажет мистическую трагикомедию «Биография», главный герой которой получает возможность заново прожить жизнь. Постановка режиссера Владимира Скворцова основана на пьесе швейцарского драматурга Макса Фриша.





20 апреля творческая мастерская GranArt из Нижнего Новгорода представит моноспектакль «Говорит Москва» по пьесе Юлии Поспеловой, основанной на книге «Двадцать писем к другу» Светланы Алиллуевой, дочери Иосифа Сталина. Режиссер — Александр Ряписов. Актриса — Наталья Кузнецова.





21 апреля Воронежский Камерный театр покажет «Иранскую конференцию» по пьесе Ивана Вырыпаева в постановке Михаила Бычкова.





22 апреля Театр на Васильевском приглашает на «Горе от ума» режиссера Руслана Нанавы, обратившегося к отечественному классику Александру Грибоедову.





23 апреля состоится показ спектакля «Самое главное» по ключевой пьесе Николая Евреинова, который покажет Школа-студия МХАТ (Москва). Режиссер — Вера Харыбина.





24 апреля петербургские зрители могут увидеть «Сына» в исполнении Челябинского драматического камерного театра. Спектакль по заключительной части трилогии Флориана Зеллера поставил Алексей Янковский.





В рамках специальной программы фестиваля запланирована режиссерская лаборатория «Коридор рассуждений». Ее участники Кирилл Заборихин, Надя Кубайлат, Георгий Мнацаканов и Иван Пачин представят зрителям эскизы, основанные на актуальной российской и зарубежной прозе.





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