Спектакль «Материнское сердце» с Ниной Усатовой представят в БДТ

Предпремьерные показы постановки Андрея Могучего по мотивам рассказов Василия Шукшина пройдут 22, 23 и 24 апреля, сообщается на сайте театра.





В центре истории — простая русская женщина Авдотья Громова, родившая пятерых сыновей и схоронившая четверых из них. А самый младший попал в беду — в пьяной драке ударил милиционера. Мать села на старый мотоцикл «Урал» и отправилась на поклон к начальству в надежде на то, что они помогут спасти сына от тюрьмы.





Главную роль исполняет народная артистка России Нина Усатова. В постановке задействованы несколько поколений артистов БДТ — от народных до студентов-первокурсников мастерской Андрея Могучего.





В апреле и июне на Основной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова пройдут предпремьерные показы. Премьера «Материнского сердца» ожидается в новом сезоне, в сентябре.





Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43430790