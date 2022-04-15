Национальный филармонический оркестр России присоединился к «Открытому занавесу»

НФОР под руководством Владимира Спивакова принимает участие в благотворительной акции Министерства культуры РФ, сообщается на сайте коллектива.





Национальный филармонический оркестр России выступил в рамках акции «Открытый занавес» 14 апреля. В Московском международном Доме музыки прозвучали Симфония №5 ми минор П.И. Чайковского и Концерт №1 для фортепиано с оркестром ми минор Ф. Шопена. Художественный руководитель и главный дирижер — Владимир Спиваков.





Все средства, полученные музыкальным коллективом за концерт, направлены в Воронежский областной фонд социальной поддержки населения для оказания помощи жителям ДНР, ЛНР и Украины, прибывшим в Россию.





В мае оркестр даст серию благотворительных камерных концертов, которые пройдут в рамках акции «Открытый занавес».





Благотворительная акция «Открытый занавес» стартовала 2 апреля. В ней участвуют федеральные музеи, концертные площадки и музыкальные коллективы.





Фото: Рixabay