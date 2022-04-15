Ольга Любимова оценила ход подготовки к фестивалю «Добровидение»

Проведение фестиваля народной песни «Добровидение» обсудили в ходе рабочей встречи министр культуры РФ Ольга Любимова и депутат Госдумы Олег Нилов, сообщает Минкультуры.





С 20 по 21 мая в Санкт-Петербурге в седьмой раз пройдет фестиваль народной песни «Добровидение». Его участниками станут более ста коллективов из разных регионов России и других стран, отметил парламентарий.





«Задача фестиваля — предоставить возможность артистам, сохраняющим и развивающим традиционную народную культуру, выйти на большую сцену, в том числе в телевизионном формате на центральных федеральных каналах. Таким образом помочь артистам и миллионам зрителей встретиться и дать нам возможность донести до них ценности национальной музыкальной, песенной и духовной культуры», — сказал Нилов.





Глава Минкультуры напомнила, что мероприятие проводится в Год культурного наследия народов России.





«Уверена, что фестиваль будет с каждым годом обретать все больший общественный интерес и поддержку. Необходимо сохранять и популяризировать истинную музыкальную культуру народов России», — подчеркнула Любимова.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ