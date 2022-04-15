Вышел трейлер режиссерского дебюта Марии Шалаевой «Синдром жизни»

Онлайн-кинотеатр KION поделился роликом по мелодраме со Светланой Немоляевой в главной роли. Видео доступно на YouTube-канале стриминга.





В трейлере представлена главная героиня — Елизавета Петровна (Светлана Немоляева), недавно похоронившая мужа. После его смерти она обнаружила, что супруг скрывал от нее вторую семью. Елизавета Петровна пытается поговорить об этом обмане с дочерью, но она занята своими проблемами.





В фильме снялись Мария Сокова, Александр Лавут, Татьяна Догилева, Максим Виторган, Фархад Махмудов и др. Режиссером и соавтором сценария выступила Мария Шалаева, известная по ролям в «Русалке» и «Одиссее 1989». «Синдром жизни» стал ее первой полнометражной режиссерской работой. Также над сценарием работали Антонина Зикеева и Лариса Бочарова. Фильм полностью снят на смартфон.





«Синдром жизни» выйдет 18 апреля в онлайн-кинотеатре KION. Премьера приурочена к 85-летию народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой.





Фото: пресс-служба KION