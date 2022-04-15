Количество артефактов в фондах «Херсонеса Таврического» превысило 249 000

Фонды Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» насчитывают более 249 тыс. экспонатов, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Как уточнили ТАСС в «Херсонесе Таврическом», на момент воссоединения Крыма с Россией в 2014 году фонды насчитывали 228,6 тыс. предметов.





В последние годы масштабные поступления произошли в том числе благодаря серии раскопок при строительстве трасссы «Таврида» и идущей сейчас экспедиции в Южном пригороде Херсонеса.





«Фонд учреждения составляет более 249 тыс. единиц хранения и регулярно пополняется. Также музей участвует в комплексной научно-археологической экспедиции на территории объекта археологического наследия „Южный пригород древнего города Херсонес Таврический“. Сейчас ждут реставрации и экспонирования 13 тыс. находок», — говорится в сообщении.





Фото: Минкультуры РФ