Совместный фильм ТАСС и «Звезды» получил спецприз Роскосмоса

15.04.2022
Специальный приз госкорпорации «Роскосмос» на кинофестивале «Циолковский» получил совместный фильм ТАСС и телеканала «Звезда» «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС».
Награду вручил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, за ней вышли режиссер — ведущая программы «Между тем» на телеканале «Звезда» Наталия Метлина и продюсер фильма — руководитель отдела внешних коммуникаций ДКК ТАСС Екатерина Титова.
Руководитель отдела внешних коммуникаций ДКК ТАСС подчеркнула, что агентство продолжает популяризировать достижения России в космосе.
Фото: Pixabay