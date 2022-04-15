Музеи сибирских университетов будут обмениваться 3D-моделями тюркских артефактов

Соответствующая договоренность достигнута на проектной сессии НОЦ «Большой Алтай» в Алтайском госуниверситете, сообщила пресс-служба центра.





Историки и IT-cпециалисты университетских музеев Хакасии, Кемерова, Барнаула, Новосибирска и Горно-Алтайска договорились об обмене виртуальными экспонатами, а также обменялись опытом использования цифровых технологий в археологических исследованиях и реставрации артефактов.





«Цифровизация делает археологическую историю более наглядной и создает объемную цветную картинку — в результате детали тюркского мира проступают все более отчетливо», — подчеркнул замглавы Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Сергей Грушин.





Музей археологии и этнографии Алтая АлтГУ презентовал виртуальный музей «Большой Алтай — прародина тюрков». На сайте доступны несколько десятков 3D-моделей артефактов из семи музеев Сибири и Казахстана — каменные изваяния, оружие, предметы декоративно-прикладного искусства и украшения.





На портале можно найти и пример применения дронов в археологических исследованиях. С помощью беспилотной съемки создана 3D-модель археологического комплекса в долине реки Сентелек «Урочище Балчикова-3», включающего памятники разных эпох, в том числе «царский» курган пазырыкской культуры.





В Хакасском госуниверситете им. Н.Ф. Катанова созданы около 30 копий археологических артефактов. Платформу с виртуальными экспонатами из хакасских археологических комплексов Оглахтинская крепость и курган «Барсучий лог» планируют запустить летом.





Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова поделился опытом создания виртуальной экскурсии по Салбыкскому кургану — одному из крупнейших археологических памятников Среднего Енисея. С помощью VR-шлема OculusQuest посетители могут видеть реконструированный быт представителей тагарской культуры и процесс создания кургана.





Сейчас в Хакасии идет работа по визуализации Боярской писаницы — памятника тагарской культуры VII–III веков до нашей эры, представляющего собой фриз с наскальными рисунками.





Фото: пресс-служба центра «Большой Алтай»