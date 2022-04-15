В Иркутске снимут мультфильм о святителе Иннокентии, апостоле Сибири и Америки



Детский мультфильм о жизни святителя Иннокентия (Вениаминова), апостола Сибири и Америки, митрополита Московского и Коломенского, снимут на президентский грант в Иркутской области, на его родине, к 225-летию со дня рождения святого. Об этом рассказал директор Иркутского областного краеведческого музея им. Н.Н. Муравьева-Амурского Сергей Ступин.

«4,6 млн рублей нам дают [грант] на производство этого фильма. <...> Премьера состоится 8 сентября 2022 года, в день 225-летия со дня рождения святителя]. Есть уже договоренность с Качугским районом [о показе] в кинотеатре на большом экране», — сказал Ступин.





Мультфильм хронометражем 15 минут музей создает совместно с иркутской анимационной студией «Форсайт».





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