В Новосибирске будут готовить артистов балета из Китая

Новосибирское хореографическое училище, занимающееся подготовкой артистов балета, примет китайских студентов в рамках сотрудничества с Шаньдунской международной балетной школой Писайлбан. Об этом пишет ТАСС.

Соглашение, подписанное между учреждениями, предполагает также обмен преподавателями и проведение совместных конкурсов и фестивалей, заявил директор училища Александр Василевский.





«У нас состоялось действительно перспективное подписание договора о творческом сотрудничестве в области подготовки кадров в хореографическом искусстве. Это, безусловно, интересно в связи с тем, что российская традиционная балетная школа обладает уникальными возможностями, историей, очень ценными качествами, связанными с педагогикой хореографического образования», — сказал Василевский.





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