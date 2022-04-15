Президентский фонд культурных инициатив поддержал создание Всероссийской актерской биржи

15.04.2022

Президентский фонд культурных инициатив поддержал создание Всероссийской актерской биржи

Проект по созданию информационной системы Всероссийской актерской биржи получил грантовую поддержку от Фонда культурных инициатив. Об этом ТАСС сообщил директор Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле Айрат Тухватуллин.

Идея создания «актерской биржи» принадлежит худруку Театра им. Волкова Сергею Пускепалису и ректору ГИТИСа Григорию Заславскому.

«От Фонда культурных инициатив получен грант на создание информационной системы Всероссийской актерской биржи. Мы ранее о ней уже объявили, но работала биржа, скорее, в зачаточном состоянии. Сейчас у нас есть программа по развитию Всероссийской актерской биржи, на ее реализацию требуются средства», — сказал Тухватуллин.


Фото: Pixabay