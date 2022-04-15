Спектакль Бекмамбетова откроет «Золотую маску в кино»

15.04.2022

Спектакль Бекмамбетова откроет «Золотую маску в кино»

В рамках программы «Золотая маска в кино» в кинотеатрах городов России пройдут прямые трансляции спектаклей и их показы в записи. Мероприятие является частью фестиваля российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Программа стартует в пятницу со спектакля Тимура Бекмамбетова, сообщила пресс-служба фестиваля.

«Откроет программу 15 апреля показ в московском киноцентре „Октябрь“ спектакля режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова „Ходжа Насреддин“ Театра Наций», — говорится в сообщении.

Фото: Pixabay