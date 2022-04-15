В Санкт-Петербурге состоится Гала Dance Open с участием артистов из ведущих театров РФ



В Санкт-Петербурге в пятницу состоится гала-концерт XXI фестиваля Dance Open. В нем примут участие артисты ведущих театров России. Центром праздника станет Александринский театр, где выступят 90 танцовщиков, пишет ТАСС.

«На этот раз по известной причине на фестиваль не приехали иностранные коллективы. Не будет зарубежных артистов и на гала, но я уверена, что наши российские звезды никого не оставят равнодушными. Это будет огромный праздник», — рассказала художественный руководитель Dance Open Екатерина Галанова.





По ее словам, программа соединит классику и современность мирового танца. В нее войдут номера из наследия Августа Бурнонвиля, Мариуса Петипа, Ролана Пети, Мориса Бежара, Жана-Кристофа Майо, а также постановки современных российских хореографов Юрия Посохова, Вячеслава Самодурова, Максима Севагина.





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