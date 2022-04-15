В Третьяковской галерее открылась выставка «Лики модерна»

Выставка «Лики модерна» открылась в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи. На ней представлены как известные произведения живописи, рекламные плакаты и афиши, так и экспонаты, редко покидающие запасники галереи, отмечает ТАСС.

«Выставка „Лики модерна“ призвана показать искусство эпохи Серебряного века. <...> Художники обращаются к пересмотру искусства прошлых эпох, они словно проводят ревизию: искусство античности, искусство проторенессанса, ренессанса, классицизма», — сказала куратор Надежда Мусянкова.





Посетить выставку можно будет до 14 августа 2022 года.





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