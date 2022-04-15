В Москве начинает работать выставка в честь 150-летия со дня рождения архитектора Фомина

Выставка «Очарованный классикой. Офорты Ивана Фомина», посвященная 150-летию архитектора-неоклассика, начинает работать в пятницу в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева.

«Иван Александрович Фомин — человек, который является одной из важнейших фигур в истории русской и советской архитектуры. Человек, который был не только потрясающим архитектором, но и мыслителем, теоретиком архитектуры. И, к сожалению, эта фигура, на мой взгляд, незаслуженно в тени», — сказала директор музея Елизавета Лихачева.





Иван Фомин известен прежде всего как автор здания Министерства путей сообщения в Москве, Дома общества «Динамо», станций метро «Красные ворота», «Площадь Свердлова» (ныне «Театральная») и других. Также он был педагогом, историком русской архитектуры.





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