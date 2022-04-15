В Ростовской области стартовали гастроли Донецкой государственной филармонии

В Ростове-на-Дону начались гастроли двух коллективов Донецкой государственной академической филармонии. Они покажут в Ростовской области программу «Rockот классики», пишет ТАСС.

«Благодаря творческим и дружеским связям Ростовской и Донецкой филармоний сегодня мы насладимся искусством наших соседей, братьев и друзей. Ростовские зрители будут воспринимать эту программу с большим удовольствием. Давайте примем донецкие коллективы радушно, как мы умеем», — сказал заместитель губернатора региона Игорь Гуськов, посетивший концерт.





В пресс-службе Ростовской государственной филармонии, где выступили инструментальная группа Focus-Band и «Дива-квартет», уточнили, что 15 апреля артисты сыграют также в Новочеркасске в концертном зале Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова.





Фото: Pixabay