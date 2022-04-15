Швейцарский тенор Рольф Ромей дебютировал в России

Московский театр «Новая опера» имени Е.В. Колобова первым в России показал оперу Эриха Вольфганга Корнгольда «Мертвый город» в постановке Василия Бархатова. В главной партии выступил швейцарский тенор Рольф Ромей, для которого спектакль стал дебютом на российской сцене, пишет ТАСС.

«Это мое первое выступление в России в качестве певца, хотя и не первое сотрудничество с [режиссером] Василием Бархатовым. Мы делали вместе две русские оперы в Базеле, и работа с ним всегда очень увлекательна, неожиданна и интересна», — рассказал Ромей.





Постановка также стала дебютом для дирижера Валентина Урюпина на посту музыкального руководителя театра.





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