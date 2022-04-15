Музей «Смоленская крепость» проведет бесплатный экскурсионный марафон

Цикл встреч пройдет в честь 420-летия окончания возведения Смоленской крепостной стены, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





С 16 по 17 апреля музей «Смоленская крепость» приглашает гостей и жителей Смоленска на экскурсионный марафон, включающий пять бесплатных экскурсий, которые позволят ближе познакомиться с историей и памятниками культуры Смоленщины.





Также в дни марафона можно побывать на экскурсиях по экспозиции «Стрелецкий мiр» в Маховой башне, где посетители узнают о городском быте XVII века на примере стрельцов.





Сегодня Смоленская крепость — это памятник российского оборонительного зодчества, крупнейшая сохранившаяся кирпичная крепость мира, а также символ российской истории государственности.





Фото: Irlind, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51909609