Скульптуру эпохи ар-деко представят в антикварной галерее «Петербург»

22 апреля в Санкт-Петербурге открывается выставка «Блистательный мир ар-деко. Скульптура», сообщили организаторы.





В экспозиции представят более 40 скульптур Деметра Чипаруса, Самуэля Липшица, Поля Филиппа, Клэр Колине, Пьера Ле Фагуэ, Георгия Лаврова, Александра Яковлева. Среди экспонатов — «Карнавал» Деметра Чипаруса, происходящий из коллекции Элтона Джона.





Выставку образцов малой пластики эпохи ар-деко дополнят живописные произведения французских и российских художников Эмиля Бернара, Карла Христиана Форупа, Карло Керубини, Александры Щекатихиной-Потоцкой и др.





«Блистательный мир ар-деко. Скульптура» — вторая часть проекта антикварной галереи «Петербург» о «последнем великом стиле» в европейском искусстве, который охватывает короткий период между двумя мировыми войнами.





Выставка пройдет с 22 апреля по 22 августа.





Фото: Рixabay