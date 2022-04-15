Потерянный фильм режиссера Дзиги Вертова впервые представят в Москве

Российская премьера «Истории гражданской войны» откроет перезапуск футуроспективы «Киноглаз. Киноки. Вертов», сообщили в пресс-службе «Каро».





22 апреля в 19:30 в столичном киноцентре «Октябрь» состоится эксклюзивный показ фильма «История гражданской войны» Дзиги Вертова. Зрители увидят версию, восстановленную историком кино Николаем Изволовым и главным специалистом РГАСПИ Сергеем Соловьевым в год 100-летия фильма. Картину озвучил дуэт The Anvil Orchestra.





«Историю гражданской войны», зафиксировавшую события 1918-1922 годов в России, Вертов снял в начале карьеры. Ленту представили однажды — на закрытом показе Коминтерна в Москве в июне 1921 года. Спустя 100 лет фильм был найден и отреставрирован.





Другие фильмы футуроспективы «Киноглаз. Киноки. Вертов» покажут в московских кинотеатрах «Каро» с 22 по 29 апреля. В программе — 12 немых и звуковых картин, в том числе «Человек с киноаппаратом», «Москва», «Весной», «Годовщина революции», считавшаяся утерянной.





Впервые футуроспективу фильмов культового советского документалиста Дзиги Вертова и мастеров его документальной школы проект «КАРО.Арт» представил в прошлом году.





Фото: кадр из фильма «История гражданской войны», предоставлен пресс-службой «Каро»