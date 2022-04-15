В Москве покажут фильмы о легендах русского рока

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20 и 23 апреля пройдет показ документального фильма «Здорово и вечно» (2014), посвященного ранним годам группы «Гражданская оборона», основанной Егором Летовым. Картину сняли Анна Цирлина и Наталья Чумакова, для которой она стала режиссерским дебютом. Фильм представит Чумакова — бас-гитаристка «Гражданской обороны» и вдова Летова.22 и 24 апреля покажут «Сияние обрушится вниз. Последний концерт "Гражданской обороны"» (2018). Последнее выступление группы прошло 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. Фильм-концерт представит его режиссер Наталья Чумакова.21 апреля состоится показ ленты «Хой» (2022), посвященной воронежской группе «Сектор Газа» и трагической судьбе ее основателя и вокалиста Юрия «Хой» Клинских. О картине расскажет ее режиссер Павел Селин.26 апреля зрители увидят документалку «Юра музыкант» (2019) режиссера Павла Селина. Фильм, снимавшийся 11 лет, рассказывает о закулисье концертов «ДДТ», работе над альбомами, репетициях музыкантов, а также представляет размышления Юрия Шевчука о прошлом, настоящем и будущем страны. Показ откроет Павел Селин.