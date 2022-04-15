Конкурс артистов балета и хореографов назвал победителей

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов в номинации «Современный танец» завершился в Йошкар-Оле, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





В Марийском театре оперы и балета имени Эрика Сапаева прошел финальный гала-концерт конкурса артистов балета и хореографов, впервые прошедший в столице Марий Эл.





«Смотр проходит в юбилейный год основателя и художественного руководителя конкурса — народного артиста СССР Юрия Николаевича Григоровича. Вклад мастера в развитие русского балетного искусства сложно переоценить. Сегодня его окружает не одно поколение преданных поклонников и учеников. Программа конкурса богата современными постановками, которые продолжают и дополняют традиции классической балетной школы. Убеждена, это событие стало незабываемым для участников и гостей, а также для всего региона», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.





Первую премию в младшей группе среди девушек получила Диана Максимова (Москва), вторую — Алина Серебрякова (Москва), третью премию поделили Елизавета Дормидошина (Москва) и Елена Полушина (Йошкар-Ола). Первая премия в младшей группе среди юношей не присуждена. Вторую получил Иван Одинцов (Якутск), третью премию поделили Богдан Бахматов (Челябинск) и Александр Чимаев (Йошкар-Ола).





В старшей группе первая премия — у Дианы Кустуровой (Воронеж), второй награждены Айгуля Бузаева (Казань) и Лили Симонова (Москва), третьей — Арина Ахметова и Елизавета Мазуркевич из Москвы. Среди юношей первую премию не присудили. Вторую премию получили Юрий Выборнов (Москва) и Вячеслав Колесников (Барнаул), третью — Роман Мустафин (Москва) и Михаил Присекин (С.-Петербург).





Дипломантами в младшей группе стали Софья Дмитриева (Йошкар-Ола) и Екатерина Кузовкина (Москва). В старшей группе — Элина Кавалерова (С.-Петербург), Юлия Китик (Москва), Максим Микичук (Москва), Роман Стариков (Йошкар-Ола), Евгений Сурмин (Москва).





Премию «За лучшую хореографию номеров, специально поставленных для конкурса» присудили Алексею Рукинову («Голос тишины»), Элине Кавалеровой («1/2» — одна вторая), Тимофею Жилину («Вюд ава»), Соне Овсепян («Бодхи»).





Специальную премию «За успешную подготовку участников конкурса» вручили педагогам Виктору Шутылеву (Йошкар-Ола) и Татьяне Фроловой (Воронеж).





Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов проходит ежегодно с 2013 года по разным направлениям с четырехлетней цикличностью: 1-й год — «Хореографы», 2-й год — «Характерный и народно-сценический танец», 3-й год — «Современный танец», 4-й год — «Классический танец». В этом году смотр прошел в преддверии XIV Международного конкурса артистов балета, который состоится с 3 по 11 июня 2022 года в Большом театре.





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