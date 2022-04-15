Астрахань приняла участие в музыкально-патриотическом марафоне «ZaРоссию»

Музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию», который охватит более 30 городов страны, проходит в Астрахани. На большом концерте для жителей города выступают Олег Газманов, Анита Цой, Анна Семенович, Виктория Дайнеко и группа «Фабрика», пишет ТАСС.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз выразить свою гражданскую позицию. Астраханская земля всегда отличалась особым гостеприимством и радушием. И именно тогда, когда это стало необходимо, мы протянули руку помощи нуждающимся — беженцам, тем людям, которые сегодня оказались в сложной жизненной ситуации, и мы окажем им всяческую поддержку», — с приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.





Музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию» стартовал 12 апреля в Твери. До 5 мая он пройдет в шести федеральных округах страны — Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.





Фото: Pixabay