Этнографический музей будет продвигать идею народного искусства в современный дизайн

Российский этнографический музей будет продвигать идеи народного искусства и традиций в современный дизайн. Об этом сообщает ТАСС.

Площадкой для реализации станет недавно созданный на базе музея Центр ремесленных традиций.





«Это новое направление <...> [в работе музея призвано] способствовать продвижению идей народного искусства, традиций, ремесел и промыслов в современный дизайн», — рассказала заведующая отделом этнографии народов Белоруссии, Украины, Молдавии, заслуженный деятель науки России Наталья Калашникова.





Как пояснила руководитель центра Мария Янес, это «посетители, увлеченные традиционной культурой и целенаправленно ее изучающие». В частности, это дизайнеры самых разных направлений — одежды, аксессуаров, текстиля, предметов интерьера, мастера-ремесленники, студенты творческих высших и средних учебных заведений.





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