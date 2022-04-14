В фонды Владимиро-Суздальского музея отдан третий по величине клад начала XV века

Институт археологии РАН передал в фонд Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника монеты из клада, который входит в число крупнейших средневековых коллекций русских монет. Об этом сообщил ТАСС директор института Николай Макаров.

Клад в 2016 году нашел «черный» копатель в окрестностях деревни Федоровское Юрьев-Польского района Владимирской области.





«Это третий по размеру клад монет конца XIV — начала XV века, который известен. Это фактически начало русского денежного обращения, потому что чекан монет начался в России с княжения Дмитрия Донского, это первые этапы чеканки. Благодаря соединению той части, которая была получена в результате раскопок, и той, которая была получена от правоохранителей, музей стал обладателем уникальной коллекции, которая показывает сложность политических отношений зарождающегося Московского государства», — отметил Макаров.





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