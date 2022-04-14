Рособрнадзор проверит ситуацию в ВШСИ после обращения студентов

Рособрнадзор проанализирует ситуацию в Высшей школе сценического искусства (ВШСИ) после обращения студентов, рассказали ТАСС 14 апреля в ведомстве.

«Факт поступления обращения в службу от студентов подтверждаем. В настоящее время Рособрнадзор проводит анализ ситуации в вузе», — заявили в пресс-службе.





Художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин ранее подтвердил, что должность художественного руководителя Высшей школы сценических искусств была упразднена ректором вуза, а сам он находится в процессе увольнения.





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