«Топ Ган: Мэверик» и байопик «Элвис» покажут вне конкурса в Канне

14.04.2022
Премьеры боевика «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински и байопика «Элвис» База Лурмана пройдут на 75-м Международном Каннском кинофестивале в мае. Об этом сообщил на пресс-конференции в Париже генеральный директор киносмотра Тьерри Фремо.
Он отметил, что эти два фильма будут показаны в Канне вне конкурса.
Обе картины, как ожидается, станут блокбастерами проката этим летом и ознаменуют возвращение кино на большие экраны после почти двухлетних проблем, связанных с пандемией коронавируса.
Фото: Pixabay