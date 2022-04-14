«Топ Ган: Мэверик» и байопик «Элвис» покажут вне конкурса в Канне



Премьеры боевика «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински и байопика «Элвис» База Лурмана пройдут на 75-м Международном Каннском кинофестивале в мае. Об этом сообщил на пресс-конференции в Париже генеральный директор киносмотра Тьерри Фремо.

Он отметил, что эти два фильма будут показаны в Канне вне конкурса.





Обе картины, как ожидается, станут блокбастерами проката этим летом и ознаменуют возвращение кино на большие экраны после почти двухлетних проблем, связанных с пандемией коронавируса.





Фото: Pixabay