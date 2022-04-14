Райкин предложил сделать ВШСИ государственным вузом

Актер Константин Райкин предлагает передать Высшую школу сценических искусств (ВШСИ), где ранее была упразднена его должность художественного руководителя, в государственное ведение. Об этом пишет ТАСС.

«В перспективе я хочу перестать быть частным вузом. И, если мне повезет в этой ситуации эту тяжбу выиграть, я бы хотел государству предложить услуги своего вуза. И стать государственным вузом», — сказал он в эфире телеканала «Россия-Культура».





«Я к этому просто готов был, понимал, что к этому идет. Меня уволили, потому что упразднили должность художественного руководителя. Потому что ректор Анатолий Евсеевич Полянкин в уставе, который он, не согласовав ни с кем, весь замкнул на себе, не дал ни художественному руководителю, ни всем педагогам никаких прав. <...> Этой ситуацией занимаются юристы», — отметил актер.





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