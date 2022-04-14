Райкин предложил сделать ВШСИ государственным вузом

14.04.2022

Райкин предложил сделать ВШСИ государственным вузом

Актер Константин Райкин предлагает передать Высшую школу сценических искусств (ВШСИ), где ранее была упразднена его должность художественного руководителя, в государственное ведение. Об этом пишет ТАСС.

«В перспективе я хочу перестать быть частным вузом. И, если мне повезет в этой ситуации эту тяжбу выиграть, я бы хотел государству предложить услуги своего вуза. И стать государственным вузом», — сказал он в эфире телеканала «Россия-Культура».

«Я к этому просто готов был, понимал, что к этому идет. Меня уволили, потому что упразднили должность художественного руководителя. Потому что ректор Анатолий Евсеевич Полянкин в уставе, который он, не согласовав ни с кем, весь замкнул на себе, не дал ни художественному руководителю, ни всем педагогам никаких прав. <...> Этой ситуацией занимаются юристы», — отметил актер.

Фото: Pixabay