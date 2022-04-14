Минкультуры подтвердило планы провести Петербургский культурный форум в ноябре

Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2022 году пройдет в середине ноября, сообщила статс-секретарь — заместитель министра культуры России Алла Манилова.

«Сейчас мне написала Ольга Борисовна [Любимова, министр культуры России], что будет Санкт-Петербургский культурный форум в этом году. Будет в те же даты, самая середина ноября», — сказала она.





Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил ТАСС, что форум планируется провести 10-12 ноября.





Фото: Минкультуры РФ

