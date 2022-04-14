Работу последователя Врубеля Денисова «Грех» покажут в Третьяковке

14.04.2022
Государственная Третьяковская галерея впервые за долгое время продемонстрирует полотно «Грех» последователя Михаила Врубеля, художника-символиста Василия Денисова. Об этом информирует ТАСС.
Работа вошла в состав экспозиции «Лики модерна», которая откроется для посетителей 15 апреля.
«После долгого перерыва впервые показываем произведение „Грех“ Василия Денисова, художника-символиста, последователя Михаила Врубеля», — сказала куратор Надежда Мусянкова.
Экспозиция «Лики модерна» стала логическим продолжением недавно завершившейся выставки «Русский модерн: на пути к синтезу искусств».
Фото: Pixabay