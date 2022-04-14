Программу «Большие гастроли» планируют распространить на музеи в 2023 году

Минкультуры России собирается в 2023 году распространить театральную программу «Большие гастроли» на российские музеи. О проекте под условным названием «Музейная страна» сообщила статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Это сложное, но грандиозное дело. <...> Проект под условным названием „Музейная страна“ планируем запускать в 2023 году и выделить на него необходимое финансирование», — сказала она.





Манилова отметила, что идею уже поддержала министр культуры Ольга Любимова. Ведомство организует сбор заявок от региональных учреждений, после чего будет сформирован план, чтобы уже осенью 2022 года заложить на реализацию проекта необходимое финансирование.





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