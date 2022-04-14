В Петербурге стартовала неделя фильмов режиссера Сергея Дебижева

С 14 по 20 апреля в Доме кино покажут «Рок за гранью», «Золотое сечение» и еще пять картин автора, сообщается на сайте площадки.





14 апреля на большом экране представят документальный фильм «Рок за гранью», посвященный главным героям русского рока конца ХХ века Виктору Цою, Сергею Курехину и Борису Гребенщикову.





15 апреля состоится показ документалки «Пауза в Санкт-Петербурге» о самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции глазами человека творческой профессии.





16 апреля зрители увидят документальный блокбастер «Раскаленный хаос» о причинах Февральской и Октябрьской революций в России. На следующий день выйдет фильм-плакат «Теория хаоса», рассказывающий о последствиях Первой мировой войны и переворота 1917 года.





18 апреля покажут «Последнего рыцаря империи» — ленту о мыслителе, политическом деятеле, писателе, атлете и авторе произведений «Россия в концлагере» и «Народная монархия» Иване Солоневиче.





19 апреля в прокате фильм-зрелище «Крым небесный» о природе, жизни и обитателях региона. Неделя работ Сергея Дебижева завершится показом приключенческой драмы «Золотое сечение» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт в главных ролях.





Вход на некоторые фильмы свободный по регистрации.





Фото: Екатерина Борисова, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95272887