Минкультуры России организует межмузейный литературный маршрут

О планах ведомства сообщила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова на проектно-аналитической сессии проекта «Музейные маршруты России», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





«У литературного маршрута большие социокультурные задачи. Без этого невозможно, если мы хотим сохранить пространство русского языка и Русского мира», — сообщила она.





По словам Маниловой, реализация проекта стартует в 2023 году в Центральном, Северо-Западном, Южном и Приволжском федеральных округах. Центрами станут Московская область, Санкт-Петербург и Крым.





На сессии, стартовавшей в музее «Новый Иерусалим» в Истре, также выступил директор Литературного музея имени Даля Дмитрий Бак, представивший энциклопедию литературных музеев. По его словам, собранный материал может стать ресурсной базой для создания сети всероссийских литературных маршрутов. Алла Манилова подчеркнула, что музей должен стать флагманом проекта литературного маршрута.





«Цикл "Музейные маршруты России" очень важен для нашего региона, потому что лучшие музейные практики, обсуждаемые здесь, позволяют нам сделать региональную культуру градообразующей и помогают привлечь туристов», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.





Экспертно-методические сессии проекта «Музейные маршруты России» можно увидеть в прямом эфире. Мероприятие завершится 15 апреля.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ