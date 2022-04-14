Экспозиция DOCA-preview стартует в Москве

14.04.2022
16 апреля открывается выставка-превью Международного фестиваля современного искусства DOCA, сообщает пресс-служба проекта.
Выставка «Как тебя зовут» будет работать в ИГУМО в Москве с 16 апреля по 13 мая. В экспозицию войдут художественные работы разных направлений: живопись, графика, инсталляция, фотография, видео-арт, перформанс и др.
«Как тебя зовут» — фраза, которой мы обмениваемся в начале разговора, начале контакта, как знак того, что мы готовы к беседе. За этой фразой стоит желание узнать другого», — говорится в описании проекта.
В этом году фестиваль не состоится, поэтому Open Call 2022 закрыт. Организаторы перенесли мероприятие на 2023 год «в связи с неблагоприятными условиями».
Посетить DOCA-preview можно по регистрации.
Международный фестиваль современного искусства DOCA (Days of Contemporary Art) — независимый проект, нацеленный на популяризацию современного искусства.
Фото: пресс-служба фестиваля DOCA