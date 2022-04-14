Российское общество «Знание» запускает проект «Умное кино»

Всероссийский просветительский проект нацелен на создание интересного для молодежи контента и расширение аудитории документального кино, сообщает пресс-служба организации.





Презентация проекта «Умное кино» состоялась в студии Российского общества «Знание». С приветственным словом выступил генеральный директор общественно-государственной организации Максим Древаль.





«Конкурс идей для документальных фильмов "Умное кино" будет интересен всем, кто хочет заниматься документалистикой и развиваться в этой сфере. Наша цель — под руководством профессиональных режиссеров и экспертов отрасли неигрового кино, талантливых кинематографистов создать новый просветительский контент, который найдет отклик у нашей аудитории. Я надеюсь, что "Умное кино" станет трамплином для молодых авторов и новой возможностью для уже состоявшихся документалистов. Благодаря нашим партнерам лучшие документальные просветительские фильмы смогут выйти на широкую аудиторию», — сказал он.





Первым этапом проекта «Умное кино» станет конкурс сценарных проектов документальных фильмов. Подать заявку можно с 14 апреля по 14 мая на сайте . Заявки принимают от профессиональных и начинающих документалистов. Предлагаемые темы должны затрагивать важные аспекты жизни российского общества: культура и искусство, наука и технологии, социология, этнография, космос, история.





В мае отборочная комиссия проекта выберет авторов лучших сценарных проектов. Начинающих документалистов пригласят в Москву на обучающие интенсивы и проработку сценариев с кинематографистами.





Далее все конкурсанты примут участие в питчинге, по результатам которого экспертный совет отберет авторов лучших проектов. Победители питчинга смогут заключить договор со стратегическим партнером проекта — Киностудией имени Горького — на производство фильмов при поддержке генеральных партнеров — технологической компании VK и АНО «Институт развития интернета».





Созданные картины войдут в конкурсную программу фестиваля «Умное кино», который пройдет в декабре в Москве. Жюри выберет победителей в нескольких категориях. Киноленты также представят в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».





Одновременно с конкурсом в мае — июле 2022 года пройдет масштабная просветительская программа. В 300 городах России состоятся показы лучших документальных фильмов последних лет. Во всех регионах РФ пройдут лекции Российского общества «Знание» о развитии индустрии доккино.





«Мы стали стратегическим партнером проекта "Умное кино", потому что мы верим в это направление и собираемся его развивать как одно из основных в рамках новой стратегии киностудии. Это значит, что киностудия поддержит проект почти на всех его стадиях и этапах, в том числе экспертно — с точки зрения того, какие темы и проекты нам покажутся интересными для зрителей», — рассказала председатель Совета директоров Союзмультфильма и глава Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.





В сентябре стартует студенческий трек проекта — на базе региональных вузов и ссузов пройдет конкурс кинопроектов для студентов непрофильных образовательных заведений. Лучшие студенческие работы получат гранты на производство документальных фильмов, которые представят в апреле 2023 года в рамках Студенческой весны.





«Поддержка документальных фильмов — это одно из приоритетных направлений работы Министерства культуры РФ. Мы поддерживаем как полнометражные фильмы для кинопроката, так и короткометражные документальные фильмы и отдельно научно-популярное кино и дебюты. В прошлом году министерство поддержало более 200 проектов. В этом году на конкурс подано уже более 400 заявок, прием заявок продлится до 5 мая. 1 апреля президент РФ подписал изменения в ФЗ "О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации", которые предусматривают возможность предоставить полное финансирование производства и проката документальных фильмов. Это означает, что проекты, которые сейчас находятся в разработке, смогут получить стопроцентное финансирование уже в следующем году», — рассказала директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко.





Фото: Российское общество «Знание»