Найденные на улице Ильинке археологические находки передадут в музеи Москвы

Более 2000 археологических находок, обнаруженных на улице Ильинке в центре Москвы в 2021 году, готовят к передаче в столичные музеи. Об этом говорится на информационном портале мэра Москвы.

В настоящий момент завершается камеральная обработка предметов, затем предстоит провести их реставрацию.





«На Ильинке были найдены фрагменты стеклянных браслетов XII-XIV веков, бусины, перстни и другие украшения, наконечники стрел, пули, нательные кресты XV-XVI веков. К периоду XVII-XIX веков относятся нумизматическая коллекция, костяные гребни, изразцы. Кроме того, были найдены железные ножи и инструменты, курительные трубки, фрагменты сосудов из стекла, предметы из дерева, кости и кожи», — приводятся слова главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.





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